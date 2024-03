Chemnitz

Basketball-Bundesliga

Chemnitzer Basketballer bezwingen Meister Ulm mit 83:82

Von dpa

i ARCHIV - Die Chemnitzer Kevin Yebo (l) und DeAndre Lansdowne unterhalten sich auf dem Feld. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Die Niners Chemnitz haben das Top-Duell in der Basketball-Bundesliga gegen ratiopharm Ulm hauchdünn für sich entschieden. Die Gastgeber bezwangen den deutschen Meister 83:82 (49:31), nachdem sie in der ersten Halbzeit schon mit 20 Punkten vorn gelegen hatten. Die Chemnitzer bejubelten am Ende im 22. Saisonspiel den 18. Sieg, besser stehen nur die Bayern-Baskerballer mit 17 Erfolgen bei drei Niederlagen da. Die Münchner empfangen am Sonntag die Telekom Baskets Bonn.