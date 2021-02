Der 25 Jahre alte Forward hatte sich in der Vorwoche im Training bei der Nationalmannschaft eine Schulterverletzung zugezogen, die nach Angaben des Bundesligisten so schwerwiegend ist, dass der Löwen-Kapitän in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen kann. Meisner soll bereits am 24. Februar operiert werden.

