Berlin

Euroleague-Final-Four

Bilanz nach Randale vor Basketball-Turnier: 50 Verfahren

Von dpa

i Beim Final Four der Euroleague war die Berliner Polizei gefordert. Foto: Andreas Gora/dpa

Macheten, Messer und Sturmhauben – vor dem Final Four der Basketballer in Berlin gibt es massive Fan-Ausschreitungen. Die Polizei leitet 50 Verfahren ein. Am Sonntag geht das Turnier weiter.