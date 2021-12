Neu-Ulm

BBL

BG Göttingen überrascht weiter und siegt in Ulm

Die BG Göttingen überrascht weiter in der Basketball-Bundesliga. Die Niedersachsen gewannen zum Jahresabschluss bei ratiopharm Ulm in letzter Sekunde mit 88:86 (43:39) und stehen mit einer Bilanz von 9:3-Siegen in der Tabelle auf Platz drei.