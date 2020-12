Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 22:39 Uhr

Vechta

Basketball

BG Göttingen lösen das Top-Four-Ticket im Pokal

Die BG Göttingen ist als erste Mannschaft in das Top-Four-Turnier der Basketball-Bundesliga eingezogen. Im Niedersachsen-Duell gewann das Team von Trainer Johan Roijakkers bei Rasta Vechta deutlich mit 99:87 (62:38). Damit ist die Entscheidung in der Gruppe B schon vor dem letzten Spieltag, der am Sonntag stattfindet, gefallen.