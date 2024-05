Bericht: Weltmeister-Coach Herbert vor Abschied nach Olympia

Anzeige

Berlin (dpa). Weltmeister-Trainer Gordon Herbert wird die deutschen Basketballer einem Medienbericht zufolge vorzeitig schon nach den Olympischen Spielen in Paris verlassen.

Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, hat der 65 Jahre alte Kanadier die Mannschaft bereits über diesen Schritt informiert. Eigentlich besitzt Herbert beim Verband noch einen Vertrag bis nach der Europameisterschaft 2025, diesen soll er nun aber wohl nicht erfüllen. Eine Bestätigung für die Personalie gibt es bislang nicht.

Herbert hat die Nationalmannschaft im Sommer 2021 übernommen und in der Folge zu EM-Bronze und dem ersten WM-Titel der Verbandsgeschichte geführt. Sein ausgerufener Dreijahresplan endet nach der Heim-EM 2022 in Köln und Berlin und der WM 2023 in Asien mit Olympia in Frankreich. Nach Informationen der «Bild» könnte nun ein Engagement bei den Rostock Seawolves in der Bundesliga folgen. Der Club soll angeblich großes Interesse zeigen und hat sich in dieser Woche erst vom bisherigen Coach Christian Held getrennt.

Nach dem WM-Coup im Vorjahr hatte es viele Jobangebote für Herbert gegeben. Bereits im vergangenen Herbst war der französische Euroleague-Club Asvel Lyon-Villeurbanne an ihm dran. Der Weltmeister-Macher war interessiert, doch zu einer Einigung kam es nicht. «Der DBB hat die Idee nicht unterstützt. Das akzeptiere ich. Ich würde das niemals ohne die Zustimmung und Unterstützung des Verbands machen», sagte Herbert damals. Auch der japanische Verband wollte Herbert laut eines weiteren Berichts langfristig verpflichten, zudem soll eine Verpflichtung als Co-Trainer in der NBA bereits ein Thema gewesen sein.