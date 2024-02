BBL-Top-Four: Münchner Titelpremiere für Starcoach Laso?

Trainerlegende Pablo Laso kann an diesem Wochenende seinen ersten Titel mit dem FC Bayern gewinnen. Der größte Druck für den Spanier vor der Pokal-Endrunde kommt von daheim.

ARCHIV – Trainer Pablo Laso könnte den ersten Titel als Coach von Bayern München gewinnen. Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa) – Der greifbare erste Basketball-Titel im Ausland für Bayern Münchens Trainer Pablo Laso setzt den spanischen Erfolgscoach auch zu Hause unter Druck. «Du musst den Pokal gewinnen», habe ihm seine Familie beschieden, erzählte der 56-Jährige amüsiert. «Ich hoffe, es geht alles gut.» Vor allem der jüngste seiner drei Söhne, Aksel, der in der U19 der Münchner spielt, mache Druck mit dem Premieren-Titel außerhalb Spaniens für den Vater.

Laso ist eine Trainerlegende. Er hat in Spanien Titel wie am Fließband gewonnen, vor allem seine Zeit bei Real Madrid war mit Trophäen geschmückt. Seit dem vergangenen Sommer betreut er den FC Bayern.

Sechsmal hat er als Trainer den Pokal gewonnen, Nummer sieben wäre sein erster im Ausland. «Alle Trophäen haben ihre eigenen Geschichten», sagte Laso vor dem ersten Halbfinale in eigener Halle am Samstag (14.00 Uhr) gegen die Bamberg Baskets. Das zweite Duell bestreiten anschließend (17.30 Uhr) Alba Berlin und Meister ratiopharm Ulm. Das Finale wird am Sonntag (14.00 Uhr) ausgetragen.

«Du musst von der ersten Minute an bereit sein», dozierte Laso. «Der Pokal ist so offen, jeder hat eine Chance auf den Sieg.» Alleine des Familienfriedens wegen wäre der Titel für Laso an diesem Wochenende hilfreich. Es gebe immer «eine Familienkrise, wenn wir verlieren», meinte der Starcoach amüsiert.