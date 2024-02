Bayern mit Euroleague-Niederlage gegen Piräus

Die Basketballer des FC Bayern München haben es erneut verpasst, ihren Rückstand auf die Playoff-Plätze in der Euroleague zu verkürzen. Der Basketball-Bundesligist verlor zu Hause gegen Olympiakos Piräus mit 72:76 (37:35) und rangiert nach der 15. Niederlage im 25. Europokalspiel der Saison weiter nur auf dem 14. Platz.

Bayerns Carsen Edwards (r) verteidigt gegen Thomas Walkup von Olympiakos Piräus. Foto: Angelika Warmuth/dpa

München (dpa) – Zum siebten Mal standen in dieser Spielzeit in einer Woche zwei Euroleague-Partien an, erneut gelang es den Bayern nicht, beide Begegnungen zu gewinnen. Zwei Tage zuvor hatten die Münchener noch Baskonia Vitoria-Gasteiz geschlagen.

Die Bayern machten offensiv zwar einen guten Eindruck, waren aber zunächst nicht sehr treffsicher. Dafür stand die Verteidigung, sodass die Münchener nach dem ersten Viertel nur mit 14:18 zurücklagen. Im zweiten Durchgang fanden die Gastgeber vor allem dank Elias Harris ihren Rhythmus, durch einen 7:0-Lauf gingen sie mit einer 37:35-Führung in die Kabine.

Die Münchener starteten gut in die zweite Hälfte und bauten ihren Vorsprung auf 44:37 aus, verloren danach aber etwas den Faden und lagen vor dem Schlussabschnitt mit 51:54 zurück. Sylvain Francisco und Serge Ibaka (jeweils 18 Punkte) hielten die Bayern im Spiel, drei Minuten vor Schluss verkürzte Ibaka auf 67:70. Doch drehen konnte der Basketball-Bundesligist die Partie nicht mehr. Weltmeister Andreas Obst vergab in den Schlusssekunden den Dreier zum Ausgleich.