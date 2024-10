Valencia

Basketball

Basketballspiel in Spanien nach Unwetter verlegt

Von dpa

i Basketball, Bundesliga, Rostock Seawolves. Die Rostock Seawolves waren gegen die Niners Chemnitz gefordert. (zu dpa: «Basketballspiel in Spanien nach Unwetter verlegt») Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Die verheerenden Überschwemmungen in Spanien mit vielen Toten haben auch Auswirkungen auf den Sport. An Basketball denkt in Valencia im Moment niemand.