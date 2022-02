Moskau

Krieg in der Ukraine

Basketball-Nationalspieler Voigtmann verlässt ZSKA Moskau

Basketball-Nationalspieler Johannes Voigtmann wird den russischen Topclub ZSKA Moskau verlassen. Das teilte der Verein mit. Der 29 Jahre alte Center werde in naher Zukunft in sein Heimatland zurückkehren, hieß es in einer Mitteilung der Moskauer.