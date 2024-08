Olympia, Paris 2024, Basketball, Damen, Deutschland - Belgien, Deutschlands Nyara Sabally (r) und Belgiens Emma Meesseman in Aktion. (zu dpa: «Basketballerinnen würden auf Europameister Belgien treffen»)

Olympia, Paris 2024, Basketball, Damen, Deutschland - Belgien, Deutschlands Nyara Sabally (r) und Belgiens Emma Meesseman in Aktion. (zu dpa: «Basketballerinnen würden auf Europameister Belgien treffen») Foto: Mark J. Terrill/DPA

Paris (dpa). Deutschlands Basketballerinnen würden im Falle eines Sieges gegen Gastgeber Frankreich im Halbfinale am Freitag auf Europameister Belgien treffen. Die Belgierinnen gewannen ihr Viertelfinale in Paris gegen Spanien in einer Neuauflage des letztjährigen EM-Finales unerwartet deutlich mit 79:66.

Schon in der Vorrunde in Lille hatten Deutschland und Belgien gegeneinander gespielt. Zum Auftakt des olympischen Turniers hatte das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis völlig überraschend mit 83:69 gesiegt und damit den Grundstein für den Einzug in die K.-o.-Runde gelegt.

Das Viertelfinale zwischen Deutschland und Frankreich in der Bercy Arena findet um 18.00 Uhr statt.