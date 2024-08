Anzeige

Lille (dpa). Die deutschen Basketballerinnen haben eine Überraschung gegen Topfavorit USA klar verpasst. Das bereits zuvor für das Viertelfinale qualifizierte Team musste sich den olympischen Seriensiegern am Sonntag zum Abschluss der Vorrunde in Lille deutlich 68:87 (29:41) geschlagen geben.

Damit beendet die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis die Olympia-Gruppenphase als Zweiter. Auf wen Deutschland im Kampf um den Halbfinal-Einzug am Mittwoch in Paris trifft, entscheidet sich erst bei der Auslosung am späten Sonntagabend.

Sorgen um Leonie Fiebich

Olympia, Paris 2024, Basketball, Damen, Vorrunde, Gruppe C, 3. Spieltag, Deutschland – USA, A'ja Wilson (r) aus den Vereinigten Staaten wirft neben Luisa Geiselsoder aus Deutschland. (zu dpa: «Basketballerinnen verlieren gegen Topfavorit USA») Foto: Mark J. Terrill/DPA

Wahrscheinlichste Gegnerinnen sind Vize-Europameister Spanien oder Serbien. Gegen die Serbinnen hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bereits beim Qualifikationsturnier in Brasilien im Februar gewonnen. Gegen die USA war WNBA-Profi Satou Sabally mit 15 Punkten beste deutsche Werferin.

Sorgen bereitet Leonie Fiebich. Die Leistungsträgerin zog sich im dritten Viertel eine Handverletzung zu und konnte nicht mehr weiterspielen. Das deutsche Team musste bereits auf Nyara Sabally verzichten. Der jüngere der beiden Sabally-Schwestern war nach ihrer leichten Gehirnerschütterung aus dem Auftaktaktspiel gegen Belgien noch nicht wieder komplett fit und wurde daher auch mit Blick auf das Viertelfinale am Mittwoch geschont.

Starker deutscher Start

Doch auch ohne die 22-Jährige vom WNBA-Club New York Liberty zeigte das deutsche Team zunächst keinen Respekt vor dem scheinbar übermächtigen Gegner. Vor allem Fiebich hatte sich einiges vorgenommen. Fiebich, die in der WNBA zusammen mit Nyara Sabally aber auch den beiden Amerikanerinnen Sabrina Ionescu und Breanna Stewart in New York spielt, erzielte im ersten Viertel acht Punkte.

Damit hatte die 24-Jährige großen Anteil daran, dass Deutschland völlig überraschend mit 15:6 in Führung ging und US-Trainerin Cheryl Reeve zu einer ersten Auszeit zwang. Von der Fußverletzung, die sich Fiebich gegen Japan zugezogen hatte, war nichts mehr zu merken. Nach dem ersten Viertel lag Deutschland sensationell mit 19:16 in Führung.

USA steigern sich

Die USA mussten schon ihre bis dato beste Turnierleistung auspacken, um das kecke deutsche Team in den Griff zu bekommen. Mit deutlich aggressiverer Defensivarbeit und mehr Fokus drehte das US-Team, das letztmals 1992 bei Olympia ein Spiel verloren hat, die Partie und lag zur Pause standesgemäß mit zwölf Punkten vorne.

Zahlreiche leichte Ballverluste provozierten die Amerikanerinnen mit ihrer gesteigerten Intensität. Fünf davon gingen auf das Konto von Satou Sabally, die nach starkem Beginn etwas glücklos agierte. Nach dem Seitenwechsel hielt Deutschland zwar weiter gut dagegen und verkürzte noch einmal auf acht Punkte (41:49). Doch spätestens nach dem Ausfall von Fiebich war die Partie entschieden.