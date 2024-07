Olympia, Paris 2024, Basketball, Damen, Deutschland - Belgien, Deutschlands Nyara Sabally (r) und Belgiens Emma Meesseman in Aktion. (zu dpa: «Basketballerinnen trainieren ohne Nyara Sabally»)

Olympia, Paris 2024, Basketball, Damen, Deutschland - Belgien, Deutschlands Nyara Sabally (r) und Belgiens Emma Meesseman in Aktion. (zu dpa: «Basketballerinnen trainieren ohne Nyara Sabally») Foto: Mark J. Terrill/DPA

Anzeige

Lille (dpa). Basketballerin Nyara Sabally hat am Tag nach dem Auftaktsieg gegen Belgien mit dem Training ausgesetzt. Die 24-Jährige vom WNBA-Club New York Liberty hatte sich am Montag beim 83:69 gegen den Europameister eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen und gestützt von Betreuern das Parkett verlassen müssen.

Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern muss nun ein bei Kopfverletzungen vorgeschriebenes Verfahren durchlaufen. Danach soll entschieden werden, ob sie am Donnerstag (11.00 Uhr) im richtungsweisenden Spiel gegen Japan wieder zur Verfügung steht. Mit einem weiteren Sieg könnte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bereits das Viertelinal-Ticket buchen.

Gegen Belgien hatte Nyara Sabally in knapp 25 Minuten 16 Punkte erzielt und damit großen Anteil am Erfolg. Für die deutschen Basketballerinnen war es das erste Spiel bei Olympischen Spielen überhaupt.