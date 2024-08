Basketballerinnen mit Fiebich gegen USA

Anzeige

Lille (dpa). Die deutschen Basketballerinnen können im letzten Gruppenspiel gegen Topfavorit USA auf Leonie Fiebich zurückgreifen. Die 24-Jährige vom WNBA-Club New York Liberty war im Spiel gegen Japan umgeknickt, zog sich dabei aber keine schwere Verletzung zu. Am Samstag konnte Fiebich am Abschlusstraining in Lille teilnehmen und steht Bundestrainerin Lisa Thomaidis damit am Sonntag (17.15 Uhr) zur Verfügung.

Unsicher ist noch das Mitwirken von Nyara Sabally. Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern, die wie Fiebich bei New York Liberty in der WNBA spielt, nahm nach ihrer leichten Gehirnerschütterung aus dem Auftaktspiel gegen Belgien zwar am Samstag wieder am Training teil. Es soll aber kurzfristig entschieden werden, ob sie spielt oder noch einmal geschont wird.

Das Duell mit den US-Stars hat für Deutschland nicht mehr die ganz große Bedeutung, weil sich die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bereits für das Viertelfinale qualifiziert hat. «Wir freuen uns dennoch auf das Spiel. Es ist immer toll, sich mit den Besten der Welt messen zu können. Daraus können wir sehr viel lernen», sagte Thomaidis.