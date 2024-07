Anzeige

Berlin (dpa). Aufbauspielerin Alexis Peterson ist für die deutschen Basketballerinnen kurz vor den Olympischen Spielen in Frankreich die erhoffte Verstärkung. «Alexis ist fantastisch. Sie ist eine sehr positive Ergänzung für unsere Mannschaft», sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis.

Die 28 Jahre alte gebürtige Amerikanerin Peterson besitzt erst seit Kurzem einen deutschen Pass und ist seit Mitte Juni auch offiziell spielberechtigt, nachdem sie sich selbst zu diesem Schritt entschieden hatte. Im Testspiel gegen Nigeria (77:63) am Freitag in Berlin war sie mit 22 Punkten die überragende Akteurin der Auswahl des Deutschen Basketball Bunds (DBB).

Basketball, Damen: Länderspiel, Deutschland – Nigeria, Uber Arena. Deutschlands Alexis Peterson in Aktion. (zu dpa: «Basketballerin Peterson «passt perfekt» zu deutschem Team») Foto: Andreas Gora/DPA

«Sie passt perfekt zu uns. Sie erfüllt alles, was wir uns erhofft haben», sagte Thomaidis. Mitspielerin Luisa Geiselsöder ergänzte: «Lex kann man nicht stoppen. Sie ist eine Spielerin, die uns sehr, sehr hilft auf dem Feld.» Auch bei Olympia werde Peterson der Mannschaft «sehr viel geben. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir sie dabei haben», sagte Geiselsöder.

Vor dem Olympiastart am Montag in einer Woche gegen Belgien in Lille stehen für die Frauen noch zwei weitere Testspiele in London auf dem Programm. Gegen Großbritannien und die USA in London sollen dann auch erstmals die drei WNBA-Spielerinnen Leonie Fiebich, Nyara Sabally (beide New York Liberty) und Satou Sabally (Dallas Wings) dabei sein. Das Trio fehlte in der Vorbereitung bislang.