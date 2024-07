Basketball-Doppelpack als Olympia-Test in Berlin

Anzeige

Berlin (dpa). Eine Woche vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Paris testen die deutschen Basketball-Teams ihre Form mit einem ungewohnten Doppelpack. Vor großer Kulisse in der Berliner Arena am Ostbahnhof spielt zunächst die Nationalmannschaft der Frauen gegen Nigeria (17.15 Uhr), ehe die Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder auf Japan treffen (20.00 Uhr/MagentaSport). Die Asiaten sind bei den Sommerspielen in Frankreich auch Gegner der deutschen Männer in der Vorrunde in Lille. In Berlin werden rund 10.000 Fans erwartet.