Basketball-Coach will Schröder als Fahnenträger – «Er muss»

ARCHIV – Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert sieht Dennis Schröder als prädestinierten Fahnenträger für Olympia 2024. Foto: Boris Roessler/dpa

Paris (dpa). Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat seinen Kapitän Dennis Schröder als Fahnenträger für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gefordert.

«Er muss! Er ist Weltmeister und MVP der WM – besser wird's nicht. Darüber hinaus hat er viel für Deutschland und den Basketball im Land getan. Dennis wäre die richtige Wahl», sagte der 64 Jahre alte Chefcoach der «Sport Bild».

Schröder selbst hatte sich nach dem WM-Titel von Manila ähnlich geäußert. «Ich muss die Fahne tragen! Wenn nicht jetzt, wann dann? Es wäre mir eine große Ehre», hatte der 30-Jährige der «Bild» gesagt. Der inzwischen abgetretene Basketball-Star Dirk Nowitzki hatte 2008 in Peking bei der Eröffnungsfeier die Fahne getragen. Für Paris dürfte es ernsthafte Konkurrenz geben, zum Beispiel in Person von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev. Die Olympischen Spiele dauern von 26. Juli bis 11. August.

Herbert kritisierte den Umstand, dass die Olympia-Vorrunde der Basketballer in Lille und nicht in Paris ausgetragen wird. «Dass wir nicht in Paris spielen, ist enttäuschend. Die französischen Spieler und der Verband haben sich dazu schon geäußert. Die sind alles andere als begeistert», sagte der Kanadier. Für das Jahr 2024 äußerte Herbert zwei Wünsche: Er möchte Bundeskanzler Olaf Scholz treffen und auf ein Coldplay-Konzert gehen. «Und einen Plan habe ich: Ich will im Frühjahr an der kanadischen Westküste Lachse angeln.»