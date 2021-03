Alba unterliegt Zalgiris Kaunas: Schwache zweite Hälfte

In einem Duell mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten unterlagen die Berliner nach zwei guten Vierteln in ihrem drittletzten Spiel der Saison auf europäischem Parkett. Top-Scorer der Gäste war Marcus Eriksson mit 19 Punkten.

Dabei fand die Mannschaft von Trainer Aito Garcia Reneses in Kaunas offensiv wie defensiv gut ins Spiel. Angeführt vom 2,21 Meter großen Center Christ Koumadje stand Alba in der Defensive sicher und spielte auch im Angriff früh mit gutem Rhythmus. Auch ohne den wegen einer Fußverletzung fehlenden Aufbauspieler Maodo Lo gelangen gute Würfe.

Vor allem Eriksson war nicht zu stoppen. 17 seiner 19 Punkte erzielte der schwedische Flügelspieler allein in den ersten 13 Spielminuten bei perfekten Wurfquoten. Und weil sich auch seine Teamkollegen treffsicher zeigten, bauten die Gäste ihre Führung zur Halbzeit erstmals auf zehn Punkte aus (51:41).

In der zweiten Spielhälfte gab dann aber Zalgiris den Ton an. Die Litauer gewannen den dritten Abschnitt mit 27:10 und drehten das Spiel so schon, bevor es mit 61:68 aus Berliner Sicht ins Schlussviertel ging. Weil Alba auch in diesem defensiv lange keinerlei Zugriff mehr bekam, stand am Ende trotz guter erster Halbzeit die verdiente Niederlage.

© dpa-infocom, dpa:210330-99-33384/2