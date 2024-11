Berlin

Basketball-Bundesliga

Alba Berlin verliert auch in Bamberg – Bayern souverän

Von dpa

i Basketball: Bundesliga, Niners Chemnitz - Alba Berlin, Meisterschaftsrunde, Halbfinale, 4. Spieltag, Chemnitz Arena. Berlins Martin Hermannsson reagiert auf dem Spielfeld. (zu dpa: «Alba Berlin verliert auch in Bamberg») Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Alba Berlin kommt in dieser Saison einfach nicht in Schwung. Im vierten Spiel in acht Tagen verlieren die Berliner auch in Bamberg und bleiben im Tabellenkeller. Der FC Bayern gibt sich keine Blöße.