Berlin

Basketball-Bundesliga

Alba Berlin verliert auch in Bamberg

Von dpa

i Basketball: Bundesliga, Niners Chemnitz - Alba Berlin, Meisterschaftsrunde, Halbfinale, 4. Spieltag, Chemnitz Arena. Berlins Martin Hermannsson reagiert auf dem Spielfeld. (zu dpa: «Alba Berlin verliert auch in Bamberg») Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Alba Berlin kommt in dieser Saison einfach nicht in Schwung. Im vierten Spiel in acht Tagen verlieren die Berliner auch in Bamberg und bleiben somit im Tabellenkeller.