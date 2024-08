Wien

Nach Gold bei Olympia

3x3-Basketballerinnen scheitern im EM-Viertelfinale

Von dpa

i Olympia, Paris 2024, Basketball/3x3, Damen, USA - Deutschland, Deutschlands Elisa Mevius (l) und Hailey van Lith aus den USA in Aktion. (zu dpa: «3x3-Basketballerinnen scheitern im EM-Viertelfinale») Foto: Sina Schuldt/DPA

In stark veränderter Besetzung treten die deutschen 3x3-Basketballerinnen nach dem Gold-Coup von Paris bei der EM in Wien an. Nach einem Sieg zum Auftakt kommt dort das frühe Aus.