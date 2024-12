Von der Ost- an die Westküste: Schröder zieht es zu Warriors

San Francisco (dpa) - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder läuft bald an der Seite von NBA-Superstar Stephen Curry auf. Einem Bericht des US-Senders ESPN zufolge steht ein Wechsel des 31 Jahre alten Spielmachers von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors mit Curry unmittelbar bevor.

Schröder soll demnach in einem sogenannten Trade gegen De'Anthony Melton getauscht werden und künftig an der West- statt bisher an der Ostküste spielen. Eine Bestätigung der Vereine gab es bislang nicht.

Für Schröder wird es nach Atlanta, Oklahoma City, den Los Angeles Lakers, Boston, Houston, Toronto und Brooklyn bereits die achte unterschiedliche Station in der nordamerikanischen Profiliga. Der gebürtige Braunschweiger, der bislang eine starke Saison spielt, war in den vergangenen Wochen einer der Führungsspieler der Nets und fühlte sich bei dem New Yorker Team nach eigenen Aussagen wohl.

Rückkehr zur Rolle als Bankspieler?

Bei dem siebenmaligen Meister aus San Francisco dürfte Schröder zwar sportlich eine etwas kleinere Rolle spielen. Doch dafür hat der Nationalmannschaftskapitän bessere Aussichten auf sportlichen Erfolg mit dem Team. Aus den früheren Meisterjahren sind in Dreierspezialist Curry und Allrounder Draymond Green noch immer zwei Schlüsselspieler dabei.

Schröder könnte an Currys Seite von Anfang an spielen oder in seine Rolle als wertvoller Bankspieler mit vielen Spielanteilen zurückkehren. Erst im Sommer hatte Klay Thompson, der jahrelang als Currys Partner diente, den Verein in Richtung Dallas Mavericks verlassen. Die Warriors sind nach dem ersten Saisondrittel auf Playoff-Kurs.