Schröder verliert in NBA bei Rückkehr nach San Francisco

Gerade mal einen Monat ist es her, dass die Golden State Warriors Dennis Schröder fortgeschickt haben. Bei der Rückkehr ist ein Sieg für die Detroit Pistons lange möglich. Curry hat Grund zu Feiern.

San Francisco (dpa) – Die Rückkehr von Dennis Schröder nach San Francisco ist schiefgegangen. Einen Monat nach seinem unerwarteten Abschied von den Golden State Warriors verlor er mit seiner neuen Mannschaft, den Detroit Pistons, 110:115 gegen das Team um Stephen Curry. Schröder verbuchte bei der Rückkehr elf Punkte und hatte vier Vorlagen. Curry beendete den Abend mit 32 Zählern, den wichtigsten Korb des Abends erzielte Draymond Green mit einem Dreier 35 Sekunden vor Schluss.

Dennoch stand Curry im Mittelpunkt: Als erst 26. Spieler der NBA-Geschichte durchbrach er die Marke von 25.000 Punkten. Fünf Tage vor seinem 37. Geburtstag kam Curry auf 32 Zähler und steht nun bei 25.017 Zählern in Hauptrunde und Playoffs. Die nächste Marke ist schon in Reichweite: Curry muss noch sieben Dreier treffen, um als erster Profi auf 4.000 verwandelte Dreier in der NBA zu kommen.

Schröder nur ein Monat Teamkollege von Curry

Schröder war im Dezember von den Golden State Warriors nach starkem Saisonstart bei den Brooklyn Nets nach San Francisco geholt worden. Nur einen Monat später schickte ihn das Team aber schon wieder fort, über Umwege landete er bei den Pistons. Die Ex-Mitspieler um Curry behandelten Schröder mit Respekt, von den Rängen musste sich der Braunschweiger indes Pfiffe gefallen lassen. Für die Pistons war es die dritte Niederlage aus den vergangenen fünf Partien, zuvor hatte es acht Siege in Serie gegeben.

Orlando Magic beenden Niederlagen-Serie bei den Bucks

Nach fünf Niederlagen in Serie gab es für die Orlando Magic wieder einen Sieg. Bei den Milwaukee Bucks kam das Team um Weltmeister Franz Wagner zu einem 111:109. Der Berliner verbuchte 18 Punkte, 7 Rebounds und 5 Vorlagen, bester Werfer bei den Gästen war Paolo Banchero mit 29 Zählern. Tristan Da Silva hatte fünf Punkte in elf Minuten auf dem Feld. Der Sieg hilft Orlando auf dem Weg in die Playoffs der NBA.

Die Siegesserie der Los Angeles Lakers ist unterdessen gerissen. Nach acht erfolgreichen Partien kassierte Los Angeles bei den Boston Celtics ein 101:111 und muss sich zudem um LeBron James sorgen. Der 40 Jahre alte Superstar konnte am Ende wegen einer Verletzung in der Leistengegend nicht mehr mitwirken. Er kam auf 22 Punkte, Luka Doncic verbuchte 34 Zähler. Den Sieg der Celtics ermöglichte insbesondere der starke Jayson Tatum mit 40 Zählern.