Schröder gewinnt mit Pistons, Hartenstein mit OKC

Zwei Niederlagen gab es zuletzt für die Detroit Pistons, in Portland gewinnt das Team um Schröder souverän. Beim Sieg der Thunder gegen Denver zieht sich Hartenstein den Unmut der Jokic-Fans zu.

Portland (dpa) – Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons nach zuletzt zwei Niederlagen in der NBA wieder gewonnen und die Playoff-Position des Teams gefestigt. Gegen die Portland Trail Blazers holten die Pistons nach fast durchgehender Führung ein 119:112. Bester Werfer der Partie war Anfernee Simons mit 34 Punkten für die Trail Blazers. Bei Detroit erzielte Cade Cunningham 28 Punkte, Schröder verbuchte zwölf Zähler und war mit sechs verwandelte Freiwürfen bei sechs Versuchen der sicherste Schütze auf dem Feld. Die Pistons stehen in der Eastern Conference auf Rang sechs und wären damit direkt für die Playoffs qualifiziert.

Hartenstein zieht sich Unmut der Fans von Nikola Jokic zu

Mit zahlreichen Rückkehrern holten die Oklahoma City Thunder unterdessen einen souveränen 127:103-Sieg gegen die Denver Nuggets und festigten Rang eins in der Western Conference. Shai Gilgeous-Alexander kam erneut auf 40 Punkte und sammelte weitere Argumente für die Wahl zum wertvollsten Spieler der Saison. Sein Konkurrent Nikola Jokic verbuchte 24 Zähler für die Nuggets, hatte nach einem Foul von Isaiah Hartenstein aber dem Augenschein nach Schmerzen am Ellenbogen und schonte seinen Arm dick in Eis verpackt auf der Bank. Wie Gilgeous-Alexander hatte auch Hartenstein zuletzt pausiert. Der Deutsche verbuchte zehn Punkte und elf Rebounds.