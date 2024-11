Orlando Magic verlieren fünftes Spiel in Serie

Indianapolis (dpa) – Die Orlando Magic haben in der NBA ihre schwere Auswärtsreise mit fünf Niederlagen und ohne Sieg beendet. Bei den Indiana Pacers unterlag das Basketball-Team mit den deutschen Brüdern Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva mit 111:118 (57:61).

Franz Wagner war dabei mit 28 Punkten Topscorer der Partie, zudem kam er auf acht Rebounds und sechs Assists. Auch Moritz Wagner überzeugte von der Bank mit 14 Punkten in nicht einmal 15 Minuten Spielzeit. Da Silva spielte in Abwesenheit des verletzten Magic-All-Stars Paolo Banchero erneut von Beginn an und kam auf fünf Punkte und drei Assists.

Cavaliers als einziges Team noch ungeschlagen

Nach fünf schweren Auswärtsspielen haben die Magic nun wieder ein Heimspiel vor sich, gegen die New Orleans Pelicans mit Daniel Theis. Die Pelicans unterlagen dem letzten ungeschlagenen Team der Liga, den Cleveland Cavaliers, in der Nacht mit 122:131. Die Cavaliers sind erstmals in ihrer 55-jährigen Geschichte mit neun Siegen in eine Saison gestartet. Theis blieb in knapp sechs Minuten auf dem Parkett punktlos.

Die Oklahoma City Thunder kassierten im Gegensatz zu Cleveland ihre erste Saisonniederlage. Das neue Team von Isaiah Harteinstein, der nach einer Verletzung in der Vorbereitung noch auf sein Pflichtspiel-Debüt warten muss, unterlag den Denver Nuggets mit 122:124.

Ebenfalls verletzt fehlt Maxi Kleber den Dallas Mavericks, die gegen die Chicago Bulls klar mit 119:99 gewannen. Luka Doncic führte die Mavericks mit 27 Punkten und 13 Assists an.

Ariel Hukporti kam bei der 116:121-Niederlage seiner New York Knicks bei den Atlanta Hawks nicht zum Einsatz. Für die Hawks erzielte der an Nummer eins gedraftete Rookie Zaccharie Risacher 33 Punkte – so viele wie noch kein Liga-Neuling in dieser Saison.