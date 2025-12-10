Orlando Magic und New York Knicks im Halbfinale beim NBA Cup

Im ersten Spiel nach der Verletzung von Franz Wagner gewinnen die Orlando Magic das Florida-Duell mit den Miami Heat und machen den Trip nach Vegas perfekt. Im NBA Cup kommt es zu einem Wiedersehen.

Orlando (dpa) – Ohne den verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner haben die Orlando Magic ihr Viertelfinale im NBA Cup gewonnen und das Ticket nach Las Vegas gebucht. Dort trifft die Mannschaft nach dem 117:108 gegen die Miami Heat am Samstag (Ortszeit) auf die New York Knicks, die sich in ihrem Viertelfinale mit 117:101 gegen die Toronto Raptors durchsetzten.

Für die Profis der qualifizierten Teams sind damit bereits 106.187 US-Dollar an Prämien sicher, was vor allem für Spieler ohne Multi-Millionen-Dollar-Verträge ein willkommener Bonus vor den Feiertagen ist. Für den Sieg im NBA Cup gibt es ein Preisgeld in Höhe von mehr als einer halben Million US-Dollar für jeden Spieler.

Bane erneut stark, Da Silva mit elf Punkten

Im vorausgehenden Duell mit den Knicks am Samstag hatte sich Wagner verletzt, hat aber entgegen der ersten Befürchtungen keine schwere Verletzung am Knie, sondern nur eine Verstauchung. Die erwartete Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen verhindert zwar einen Einsatz in den K.o.-Spielen des NBA Cups in Las Vegas, lässt ihm aber noch alle Chancen für einen Einsatz im Spiel in seiner Heimat Berlin gegen die Memphis Grizzlies am 15. Januar.

Erneut stark für die Magic war Desmond Bane mit 37 Punkten. Paolo Banchero, der zuletzt seinerseits zehn Spiele verletzt verpasst hatte, verbuchte 18 Zähler. Europameister Tristan da Silva kam von der Bank auf 28 Minuten Einsatzzeit und kam auf elf Punkte, sieben Rebounds und zwei Vorlagen.