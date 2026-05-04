Das war es für Franz Wagner und Co. in dieser Saison. Ohne den verletzten Star geben die Orlando Magic die Serie gegen die Detroit Pistons noch aus der Hand.

Detroit (dpa) – Ohne den erneut verletzt fehlenden Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA den Einzug in die nächste Playoff-Runde verpasst. Das Team aus Florida verlor bei den Detroit Pistons mit 94:116 (49:60) und musste sich in der Best-of-seven-Serie damit 3:4 geschlagen geben. Nach vier Duellen hatte Orlando noch mit 3:1 geführt, ehe es drei Niederlagen in Serie setzte.

Franz Wagner musste die entscheidende Partie in der Little Caesars Arena wegen einer Wadenverletzung erneut als Zuschauer verfolgen. Der Welt- und Europameister hatte sich die Verletzung im dritten Viertel in Spiel vier zugezogen und musste seitdem pausieren. Für den 24-Jährigen geht damit eine komplizierte Saison mit einer großen Enttäuschung zu Ende. Wegen Verletzungen konnte Wagner nur 34 Partien absolvieren.

Auch wegen des langen Ausfalls des gebürtigen Berliners hatte sich Orlando erst auf den letzten Drücker für die Playoffs qualifiziert. Dort schienen sich die Magic endlich zu steigern, auch weil Franz Wagner überzeugte. Doch dann zeigte Orlando wieder zu viele Schwankungen und gab im sechsten Spiel der Serie gegen das beste Team der Eastern Conference eine 24-Punkte-Führung leichtfertig her.

Entscheidung kurz vor der Pause

Im entscheidenden siebten Spiel hielt Orlando angeführt von Starspieler Paolo Banchero zunächst gut mit. Doch kurz vor der Pause setzten sich die Pistons mit einem 15:4-Lauf ab und gingen mit elf Punkten Vorsprung in die Pause.

Bei Orlando kam nach langer Zeit Moritz Wagner wieder auf etwas mehr Einsatzzeit und am Ende auf fünf Punkte. Doch auch er und Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva konnten das Playoff-Aus nicht verhindern.