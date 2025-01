Ohne Wagners: Magic gewinnen in New York

Den Orlando Magic fehlen ihre besten Spieler, dennoch ist das Team weiter voll auf Playoff-Kurs in der NBA. Ein Deutscher sorgt mit disziplinierter Defensive für den Erfolg in einer legendären Arena.

New York (dpa) – Überragende Defensivarbeit hat den Orlando Magic einen Sieg gegen Tabellennachbar New York Knicks ermöglicht. Ohne die verletzten Stars Franz Wagner und Paolo Banchero sowie Moritz Wagner war das 103:94 der erste Sieg im vierten direkten Duell mit den Knicks in dieser Saison. Auch die Gastgeber mussten mit Karl-Anthony Towns auf einen zentralen Spieler verzichten und hatten in der Offensive große Schwierigkeiten. In der zweiten Halbzeit trafen die Knicks vor den eigenen Fans im legendären Madison Square Garden gegen die agile Verteidigung der Gäste lediglich einen Dreier und verloren zum ersten Mal in der Saison drei Spiele in Serie.

Tristan Da Silva hatte offensiv selbst keinen guten Abend und traf nur vier seiner zwölf Versuche für die Orlando Magic, stand aber mit 36 Minuten so lange auf dem Parkett wie sonst nur noch Cole Anthony und hatte seinen Anteil am starken Defensivverhalten. Da Silva erzielte acht Punkte und verbuchte sechs Rebounds sowie zwei Assists. Bester Werfer der Gäste war Anthony mit 24 Punkten. In der Tabelle stehen die Knicks weiter auf Rang drei der Eastern Conference und damit vor den viertplatzierten Orlando Magic.

Mavericks kassieren fünfte Niederlage in Serie

Wie die Magic mussten auch die Dallas Mavericks auf ihre wichtigsten Spieler verzichten, kassierten gegen die Memphis Grizzlies aber eine 104:119-Niederlage und damit schon die fünfte Pleite in Serie. Luka Doncic fehlte die sechste Partie in Serie und auch Kyrie Irving stand verletzt nicht zur Verfügung. In der ersten Halbzeit hatten die Mavs um den Würzburger Maxi Kleber die Partie dennoch unter Kontrolle und erarbeiteten sich zwischenzeitlich zwölf Punkte Vorsprung – nach der Pause drehten die Gastgeber dann aber die Partie. Kleber verbuchte vier Punkte.