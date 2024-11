Nur Niederlagen für deutsche NBA-Profis

Dallas (dpa). Die deutschen NBA-Profis haben in der Nacht allesamt Niederlagen kassiert. Am deutlichsten war es beim 85:108 der Orlando Magic gegen die Dallas Mavericks. Die Mannschaft um die beiden Weltmeister Franz Wagner und Moritz Wagner sowie NBA-Neuling Tristan da Silva geriet zum Ende des ersten Viertels in Rückstand und erholte sich davon nicht mehr. Die Mavericks, bei denen Maxi Kleber verletzt fehlte, hatten zwischenzeitlich 33 Zähler Vorsprung. Luka Doncic verbuchte 32 Punkte für die Gastgeber, bei Orlando war Franz Wagner mit gerade mal 13 Punkten der erfolgreichste Werfer im zweiten Spiel nach der Verletzung von Paolo Banchero. Da Silva spielte von Beginn an und kam auf sieben Punkte, Moritz Wagner verbuchte zehn Zähler von der Bank.

Auch die Niedersachsen Dennis Schröder und Daniel Theis hatten keinen Grund zum Jubeln. Schröder kassierte mit den Brooklyn Nets ein 92:106 gegen die Detroit Pistons, die zuvor erst ein Saisonspiel gewonnen hatten. Schröder traft drei seiner sieben Versuche und kam auf sieben Zähler, fünf Rebounds und vier Vorlagen.

Theis und die New Orleans Pelicans verloren 111:126 gegen die Atlanta Hawks, die zuvor vier Partien in Serie nicht mehr gewonnen hatten. Der Basketball-Nationalspieler kam innerhalb von 18 Minuten von der Bank auf sieben Punkte und drei Rebounds.