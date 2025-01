Nächste Niederlage für Schröders Warriors

Toronto (dpa) – Basketball-Weltmeister Dennis Schröder kommt mit seinen Golden State Warriors in der NBA weiter nicht in Schwung. Gegen sein ehemaliges Team, die Toronto Raptors, setzte es mit 101:104 die nächste Niederlage. Für die Warriors um Superstar Stephen Curry war es die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen und die neunte in den 14 Spielen seit der Verpflichtung Schröders. Bei den Kanadiern kam der Braunschweiger auf zwölf Punkte, vier Vorlagen und drei Rebounds. Curry konnte als bester Werfer mit 26 Punkten die Pleite nicht verhindern.

Edwards erneut bestraft: Rechnung schon bei 285.000 US-Dollar

Anthony Edwards führte die Minnesota Timberwolves unterdessen mit 41 Punkten zu einem souveränen Sieg gegen die Washington Wizards – just an jenem Tag, an dem die NBA die nächste heftige Geldstrafe gegen ihn verhängte. Wegen einer obszönen Geste in Richtung der Schiedsrichter bei der Niederlage gegen die Grizzlies am Sonntag muss Edwards 50.000 US-Dollar Strafe zahlen. Insgesamt beläuft sich seine Rechnung in dieser Saison damit bereits auf 285.000 US-Dollar – alles Geldstrafen für Fehlverhalten auf dem Platz oder in Interviews.

«Das sind alles dumme, mentale Fehler von mir. Das hat mit den Schiris nichts zu tun», sagte der 23-Jährige nach dem Sieg gegen Washington. «Ich werde das nicht mehr machen.»