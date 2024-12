Mavs und Thunder mit deutlichen Siegen

Erfolgreiche Nacht für die Deutschen in der NBA. Isaiah Hartenstein glänzt vor allem unterm Korb, auch Maxi Kleber und Ariel Hukporti siegen mit ihren Teams. Daniel Theis fehlt verletzt.

Washington (dpa) – Die Dallas Mavericks mit Maximilian Kleber haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA den sechsten Sieg in Serie eingefahren. Bei den Washington Wizards gewann das Team mit den Starspielern Luka Dončić, Kyrie Irving und Klay Thompson deutlich mit 137:101 (68:50). Für die Wizards war es wiederum die 16. Niederlage in Serie.

Dončić glänzte mit einem sogenannten Triple Double, erzielte 21 Punkte und legte je zehn Rebounds und Assists auf. Kleber kam von der Bank auf fast 17 Minuten Spielzeit, blieb offensiv aber unauffällig und ohne jeglichen Wurfversuch. Dafür gelangen ihm zwei Blocks, zudem setzte sich Dallas mit Kleber auf dem Parkett deutlich ab.

Hartenstein mit 16 Rebounds

Isaiah Hartenstein zeigte für die Oklahoma City Thunder eine weitere dominante Leistung unterm Korb. Dem deutschen Center gelangen beim 129:92 (67:42)-Erfolg bei den Toronto Raptors 16 Rebounds. Oklahoma führt mit 17 Siegen bei nur fünf Niederlagen die Western Conference an.

Erst der fünfte Saisonsieg gelang den New Orleans Pelicans, Team von Weltmeister Daniel Theis, beim 126:124 gegen die Phoenix Suns. Theis verpasste die Partie allerdings wegen Nackenproblemen.

Der deutsche Rookie Ariel Hukporti kam beim 125:101 seiner New York Knicks gegen die Charlotte Hornets zu einem Kurzeinsatz, seinem zehnten Spiel in der besten Basketball-Liga der Welt.

Die Cleveland Cavaliers, das beste Team der Liga, gewannen das Topspiel gegen die Denver Nuggets mit 126:114 und haben nun als erste Mannschaft in dieser Saison zwanzig Siege eingefahren. Die Golden State Warriors setzten sich in einem weiteren Topspiel mit 99:93 gegen die Houston Rockets durch.