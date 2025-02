Knapper Sieg für Basketballerinnen gegen Griechenland

Glifada (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen haben im letzten Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft in Griechenland einen knappen Sieg gefeiert. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis gewann in Glifada nach einer unnötig spannenden Schlussphase mit 67:64 (37:26).

Das deutsche Team ging schnell in Führung und baute diese aus, obwohl die angeschlagene Nyara Sabally nicht mitspielte. In der ersten Hälfte dominierte Deutschland gegen die fehlerhaft agierenden Griechinnen. Die Gäste verloren jedoch in der zweiten Hälfte zusehends die Kontrolle. Griechenland holte Punkt um Punkt auf.

Eine knappe Minute vor Schluss kamen die Gastgeberinnen zum Ausgleich. In der hektischen Schlussphase mit vielen Freiwürfen stand das Spiel auf der Kippe, ehe Luisa Geiselsöder mit einem Drei-Punkte-Wurf für die Entscheidung sorgte. Sie war mit insgesamt 22 Punkten Deutschlands beste Werferin.

Deutschland bereits qualifiziert

Als Gastgeberinnen einer EM-Vorrunde im Juni 2025 in Hamburg ist Deutschland automatisch qualifiziert. Die EM findet vom 18. Juni bis 29. Juni statt. Deutschland bestreitet die Vorrunde in Hamburg. Die Endrunde findet in Piräus in Griechenland statt.