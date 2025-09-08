Die deutschen Basketballer sind mit ihrer Unterkunft nicht zufrieden. Dennoch bleiben sie. Der Fokus soll jetzt auf dem Sportlichen liegen.

Riga (dpa) - Die deutschen Basketballer müssen bei der EM-Endrunde in Riga im ungeliebten Team-Hotel bleiben. Die vom Veranstalter aufgerufenen Kosten für eine Stornierung der aktuellen Unterkunft und einen Umzug in ein anderes Hotel sind zu hoch, wie die dpa aus Verbandskreisen erfuhr. Zuerst hatte die «Bild» darüber berichtet.

Der Weltmeister hatte sich nach dem Umzug aus dem finnischen Tampere in die lettische Hauptstadt über das Hotel beschwert und bei den Organisatoren die Bitte nach einem Umzug hinterlegt. Für Unmut beim deutschen Team sorgen der Lärm, da das Hotel direkt an einer mehrspurigen Hauptverkehrsstraße gelegen ist, und die Qualität der Verpflegung. Zudem liegt die Unterkunft auf der Westseite des Daugava-Flusses und nicht in der beliebten Altstadt Rigas.

Außer Deutschland wohnen in dem Hotel auch noch die Teams von Litauen und Finnland. Sie haben inzwischen ebenfalls Kritik geäußert. Alle drei Teams haben sich für das Viertelfinale qualifiziert, nur Schweden ist aus der Tampere-Gruppe ausgeschieden. Auch wenn die Unterkunft offenbar nicht den Ansprüchen entspricht - sportlich scheint sie daher eher ein gutes Omen zu sein.