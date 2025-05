Denver (dpa) – Isaiah Hartenstein hat mit den Oklahoma City Thunder den zweiten Sieg gegen die Denver Nuggets geholt und die hart umkämpfte Playoff-Serie ausgeglichen. In Colorado holte OKC ein 92:87, nach vier Spielen kommen beide Teams nun auf jeweils zwei Siege. Zum Einzug in die Finals der Western Conference braucht es vier Siege, die nächste Partie ist am Dienstagabend (Ortszeit) in Oklahoma City, auch ein mögliches siebtes Spiel wäre wieder in Oklahoma.

Oklahoma City gab zwischenzeitlich 15 Punkte Vorsprung aus der Hand und hatte im dritten Viertel große Schwierigkeiten mit den Gastgebern, ging im Schlussviertel aber wieder in Führung und lag 20 Sekunden vor Schluss wieder sieben Zähler vorne. Weil Aaron Gordon 1,3 Sekunden vor Schluss einen Dreier traf, und auf 87:90 verkürzte, blieb die Partie spannend. Bester Werfer war Nikola Jokic mit 27 Punkten, 13 Rebounds und 3 Vorlagen für die Nuggets. Shai Gilgeous-Alexander verbuchte 25 Punkte, 6 Rebounds und 6 Vorlagen für OKC.

«Wir haben sie oft genug ausgebremst. Die hatten offensichtlich einen Lauf nach der Pause und haben uns überfahren, aber wir haben die Kontrolle zurückgeholt», sagte Gilgeous-Alexander. «So lange wir weiter besser werden, wird alles gut.» Hartenstein kam auf 8 Punkte, starke 14 Rebounds und 3 Vorlagen sowie einen Block.