Formkrise bei Alba Berlin immer schlimmer

Berlin (dpa) – Alba Berlin steckt weiter im Tabellenkeller der Basketball-Bundesliga fest. Die Berliner verloren am Sonntag daheim vor 6417 Zuschauern nach einer desaströsen ersten Halbzeit gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 60:74 (17:40). Für Alba war es bereits die sechste Niederlage im neunten Spiel. Beste Berliner Werfer waren Matteo Spagnolo mit 14 und Tim Schneider mit zehn Punkten.

Pünktlich zum Spielbeginn fiel in der Uber Arena das Licht, aus, so dass die Partie erst mit über 20-minütiger Verspätung anfangen konnte. Und das schien für Alba nicht hilfreich gewesen zu sein.

Denn wie schon am Donnerstag in der Euroleague gegen Maccabi Tel Aviv verschliefen die Berliner den Start und liefen so von Beginn an einem Rückstand hinterher. Und mit zunehmender Spieldauer häuften sich bei Alba die Fehler. Ballverluste und schwache Abschlüsse wechselten sich gegenseitig ab. Magere vier Punkte gelangen im zweiten Viertel, in der gesamten ersten Hälfte waren es nur 17.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte Alba dann zwar mehr und konnte sich so einige Bälle erobern. Doch die Wurfquote blieb weite zu schwach. So fanden von 22 Versuchen jenseits der Drei-Punkte-Linie nur magere vier den Weg in den Korb. Näher als zehn Punkte kamen die Gastgeber so nicht mehr heran.