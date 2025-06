München (dpa) – Der Kern dieser Bayern-Basketballer hat schon ganz andere Herausforderungen gemeistert. Angeleitet von Trainer Gordon Herbert rauschte das Nationalteam im Sommer 2023 vollkommen überraschend und vorbei an Topfavorit USA zum WM-Titel.

Co-Kapitän Johannes Voigtmann, Dreierschütze Andreas Obst sowie Niels Giffey und Justus Hollatz zählten damals in Manila zum Personal von Gold-Coach Herbert. Wer die derzeit im NBA-Finale glänzenden Stars Tyrese Haliburton (Indiana) und Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) bei einer WM hinter sich lässt, für den sollte so ein Bundesliga-Finale gegen Ratiopharm Ulm doch keine große Sache sein – könnte man meinen.

Titel als «Pflicht» für Bayern

Doch der Eindruck täuscht. Mit Beginn der Finalserie am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) in München lastet viel Druck auf den Bayern. Sie haben nach der Pokal-Blamage gegen Syntainics MBC aus Weißenfels und dem Euroleague-Aus gegen Real Madrid nur noch eine Titelchance: die in der Bundesliga, in der gegen Ex-Meister Ulm im Modus Best-of-five gespielt wird.

Vereinspräsident Herbert Hainer bezeichnete die Meisterschaft als «Pflicht». Star-Trainer Herbert, der nach Olympia das deutsche Nationalteam verließ und nach München wechselte, sprach davon, «eine Meisterschafts-Kultur im Verein» aufbauen zu wollen. Dass wie 2023 Ulm oder wie 2020, 2021 und 2022 Alba Berlin den Titel gewinnt, soll in Zukunft nicht mehr allzu häufig vorkommen.

Ulm beantragt Verlegung einzelner Spiele

Doch Ulm ist national der härteste Prüfstein. Das Team von Ty Harrelson fertigte den ehemaligen Serienmeister Alba im Viertelfinale glatt mit 3:0 ab und wahrte beim umkämpften 3:2 gegen Würzburg im Halbfinale die Nerven.

Bereits vor dem Beginn der Endspiele in Bayerns prachtvoll-modernem SAP-Garden gibt es zudem einen Nebenschauplatz, den Ulm eröffnet hat – und der den Bayern missfallen dürfte.

Es geht um die Ansetzung der Finalspiele vier und fünf, die bisher am 24. und 26. Juni steigen sollen. Weil sich bei den Ulmern der Franzose Noa Essengue (19) und der Israeli Ben Saraf (19) für den NBA-Draft angemeldet haben und am 25. und 26. Juni in New York gerne vor Ort wären, hat Ulm eine Anpassung des Plans beantragt.

Man wollte damit erreichen, dass sich das Duo nicht zwischen zwei Kindheitsträumen entscheiden müsse. Klar ist: Um die Finalserie so zu straffen, dass die Bundesliga sicher vor dem NBA-Draft beendet ist, müssten auch weitere Partien der Endspiel-Serie verlegt werden. Eine Unterbrechung für den Draft soll keine Option sein.

Bayern mit klaren Vorteilen

Terminliche Feinheiten hin oder her: Alles andere als ein Seriensieg des Favoriten aus München wäre eine Überraschung. Und es würde so ganz und gar nicht zum Selbstverständnis des Clubs passen, der national die Vorherrschaft übernommen hat und die Liga in den kommenden Jahren so dominieren könnte wie in der vergangenen Dekade die Fußballer der Bayern.

Das Herbert-Team hat im Vergleich zu Ulm den hochwertigeren Kader, erhielt nach dem 3:1-Seriensieg über Heidelberg zwei Tage zusätzliche Pause und verfügt zudem über den Heimvorteil, der angesichts der Heimbilanzen beider Teams nicht zu vernachlässigen ist.

Ulm kommt dennoch mit jeder Menge Selbstvertrauen auf der Jagd nach dem zweiten Meistertitel nach 2023, als auf dem Weg zur Trophäe schon einmal ein Seriensieg über den Favoriten aus München gelang.

«Mehrmals in der Saison habe ich gesagt, dass wir uns vor niemandem verstecken müssen. Natürlich haben wir den nötigen Respekt vor Bayern, aber wir wissen auch, was wir können», sagte der im Halbfinale herausragende Karim Jallow. «Mit dieser Mannschaft ist alles möglich.» Bayern hat den Druck, Ulm darf von der unerwarteten Krönung träumen.