Dennis Schröder stand noch nie in seiner Karriere in den NBA-Finals - und wird wohl erneut knapp davor scheitern. Im dritten Duell mit den New York Knicks kassiert sein Team eine deutliche Niederlage.

Cleveland (dpa) – Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers könnten nach der dritten Niederlage gegen die New York Knicks die NBA-Finals verpassen. Wie bereits die beiden vorigen Basketball-Partien in New York verloren die Cavs auch das erste Heimspiel in der Best-of-Seven-Serie und dürfen sich nun keine weitere Niederlage mehr erlauben. Vor eigenem Publikum kassierten die Cavaliers ein 108:121.

Welt- und Europameister Schröder könnte damit seine zweite realistische Chance auf die Teilnahme an den NBA-Finals verpassen. Bereits als Profi der Los Angeles Lakers hatte er es bis in die Conference Finals der Western Conference geschafft und dort verloren. Nun droht ihm in der Eastern Conference erneut ein etwas zu frühes Saisonende. Das vierte Duell in der Serie findet in der deutschen Nacht zum Dienstag (2.00 Uhr MESZ) statt.

Swift und Kelce sehen schwaches Spiel der Cavaliers

Die Zuschauer um Musik-Superstar Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce sahen einen schwachen Start der Gastgeber, die zu keinem Zeitpunkt in Führung lagen und nach dem ersten Viertel bereits einem zweistelligen Rückstand hinterherliefen. Schröder kam in neun Minuten auf drei Punkte, bester Werfer für die Cavaliers war Evan Mobley mit 24 Zählern. Für die Knicks war erneut Jalen Brunson der beste Mann. Er erzielte 30 Punkte. Der deutsche Ariel Hukporti kam nicht zum Einsatz für New York. Sein Team hat nun zehn Partien in Serie gewonnen.