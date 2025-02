Dominanter Weltmeister: Basketballer können für EM planen

Dieser Sieg war ein sportliches Ausrufezeichen: Die deutschen Basketballer gewinnen deutlich in Montenegro. Zweifel am EM-Ticket sind vor dem Gruppenfinale nur noch rechnerischer Natur.

Podgorica (dpa) - Ein starker Basketball-Weltmeister Deutschland hat die Zweifel an einer erfolgreichen Qualifikation beseitigt und kann für die EM in diesem Sommer planen. Der dominante 95:76 (50:38)-Erfolg in Podgorica gegen Gastgeber Montenegro brachte dem Team von Bundestrainer Alex Mumbru den wichtigen dritten Sieg und damit die Tabellenführung. Nach knappen Niederlagen in Bulgarien (62:67) und Schweden (72:73) gelang den Basketballern in der Vorausscheidung doch noch ein Auswärtssieg.

Weil Bulgarien zu Hause mit 81:77 nach Verlängerung gegen Schweden gewann, ist dem deutschen Team das Weiterkommen weiterhin nicht zu 100 Prozent sicher. Am Sonntag (17.30 Uhr/Magentasport) empfängt Deutschland in Bamberg zum Quali-Abschluss Bulgarien.

Bei der EM im Favoritenkreis

Deutschland müsste bei einem gleichzeitigen Erfolg Schwedens gegen Montenegro allerdings mit mindestens 68 Punkten Unterschied verlieren, damit ein folgender Vierervergleich das deutsche Team auf Platz vier führen kann. Es ist ein utopisches Szenario.

Unter anderem sechs Manila-Weltmeister um den starken Johannes Thiemann (16 Punkte, sechs Rebounds) sorgten dafür, dass die Gäste im lautstarken Moraca Sports Center von Podgorica nie ernsthaft in Bedrängnis gerieten. Neben Titelverteidiger Spanien und Serbien wird das deutsche Team, das dann wieder auf Kapitän Dennis Schröder und NBA-Jungstar Franz Wagner zählen dürfte, bei der EM (27. August bis 14. September) einer der Favoriten sein.

Theis am Sonntag dabei

Das Turnier wird in Riga (Lettland), Kattowitz (Polen), Tampere (Finnland) und Limassol (Zypern) ausgespielt. Alle vier Standorte richten eine Vorrundengruppe aus, die Endrunde steigt in Riga. Mit welchen Gegnern es das Team des Spaniers Mumbru im Sommer zu tun bekommen könnte, wird sich bei der Auslosung am 27. März zeigen.

Anders als in den anderen Qualifikationsfenstern konnte Mumbru diesmal auf einen echten Top-Kader bauen. Das Bayern-Trio Justus Hollatz, Andreas Obst und Johannes Voigtmann war ebenso mit von der Partie wie Thiemann, der extra von seinem Club aus Japan anreiste.

Starke deutsche Offensive

Alle vier Profis waren Teil des Gold-Teams, das bei der WM im Sommer 2023 sensationell die USA besiegte. Am Sonntag (17.30 Uhr/Magentasport) wird in Bamberg auch Daniel Theis, der in diesen Tagen von der NBA zu AS Monaco wechselte, erwartet. Schröder und Wagner sind wegen der laufenden Saison in Nordamerika nicht dabei. Moritz Wagner fällt monatelang aus und wird auch bei der EM nicht dabei sein.

Vor allem die deutsche Offensive lief flüssig. Hollatz und Ulms Spielmacher Nelson Weidemann dirigierten das Team, zur Halbzeit wies die Mannschaft eine Trefferquote von 50 Prozent auf. Die Klasse von Voigtmann, Thiemann und Rückkehrer Tibor Pleiß machte sich am Brett besonders bemerkbar. Schon beizeiten konnte Mumbru seine Schlüsselspieler vom Feld nehmen, weil die Entscheidung so früh gefallen war. Alle zwölf deutschen Profis erzielten Punkte.