Bericht: Schröder vor Wechsel zu Team von Superstar Curry

Spielt Dennis Schröder in Zukunft mit Basketball-Superstar Stephen Curry für die Golden State Warriors? Für den Deutschen wäre es ein weiterer Wechsel innerhalb der NBA.

Berlin (dpa) – Deutschlands Basketballstar Dennis Schröder steht offenbar kurz vor einem weiteren Vereinswechsel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA. Der 31 Jahre alte Weltmeister soll nach einem Bericht des amerikanischen Fernsehsenders ESPN von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry gedraftet werden. Für den Nationalmannschaftskapitän wäre es ein erneuter Wechsel in seiner langen NBA-Karriere.

Die Warriors sollen sich mit den Nets auf den Deal geeinigt haben, um Schröder für den verletzten De'Anthony Melton zu bekommen. Der gebürtige Braunschweiger, der bislang eine starke Saison spielt, hat mit den Nets in der Eastern Conference weiterhin Chancen auf die Playoffs. In dieser Saison erzielt Schröder in 33,6 Minuten Spielzeit durchschnittlich 18,4 Punkte und macht 6,6 Assists pro Spiel für Brooklyn. Als Dreierschütze hat er eine Trefferquote von fast 39 Prozent pro Partie.