Bayern vor Pokal-Turnier zurück in der Erfolgsspur

Die Basketballer aus München kehren mit einem ungefährdeten Sieg gegen Frankfurt rechtzeitig zum Final Four im Pokal zurück in die Erfolgsspur. Doch auch der dortige Gegner holt sich Selbstvertrauen.

München (dpa) – Meister Bayern München hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) zurück in die Erfolgsspur gefunden. Der Tabellenführer gewann dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit 70:56 gegen die Skyliners Frankfurt und geht so mit einem Sieg in das Halbfinale um den BBL Pokal am kommenden Samstag. Dort treten die Bayern im Final-Four-Turnier zunächst beim gastgebenden Mitteldeutschen BC an (16.00 Uhr).

Nach der empfindlichen Niederlage in Vechta (65:79) am Sonntag, die Trainer Gordon Herbert teilweise auch der großen Belastung der Münchner zugesprochen hatte, kamen die Pokalsieger auch gegen Frankfurt nur langsam in Fahrt. Erst eine deutliche Steigerung nach der Pause sicherte dem Favoriten den Sieg.

Ludwigsburg vergrößert Bonner Krise

Das dritte Viertel begannen die Hausherren mit einem 7:0-Lauf und blieben auch in der Folge am Drücker. Bester Werfer in München war Frankfurts Malik Parsons mit 13 Punkten. Für die Gastgeber war der frühere NBA-Profi Carsen Edwards mit zehn Zählern am erfolgreichsten.

Derweil holten die Riesen Ludwigsburg beim deutlichen 81:61 gegen die Baskets Bonn einen wichtigen Sieg im engen Rennen um die direkten Play-off-Plätze. Der Europapokal-Viertelfinalist fügte den Baskets schon die fünfte Pleite in Folge zu und hat als Tabellen-Achter lediglich eine Niederlage mehr kassiert als Rasta Vechta auf Rang vier. Forward Joel Scott führte ein US-amerikanisches Trio als Topscorer mit 17 Zählern an.

MBC holt sich Selbstvertrauen für Duell mit Bayern

Vechta hatte sich zuvor 83:91 beim MBC geschlagen geben müssen und damit den Niners Chemnitz ermöglicht, mit einem 72:65 gegen die Academics Heidelberg in der Tabelle zu den Niedersachsen aufzuschließen.

Die Weißenfelser sammelten mit dem Sieg über Vechta ordentlich Selbstvertrauen für das Duell mit den Bayern, die dann vor allem eine Antwort auf Spencer Reaves finden müssen. Der Bruder von Austin Reaves, Mitspieler der NBA-Stars Luka Doncic und LeBron James bei den Los Angeles Lakers, lief gegen die Niedersachsen richtig heiß und schenkte den Gästen 33 Punkte ein.

In Chemnitz sicherten derweil eine starke Teamleistung und die bessere Trefferquote von der Dreierlinie den Sieg für die Gastgeber. Zuvor hatten sich die Heidelberger mit mehreren guten Läufen immer wieder in Schlagdistanz gekämpft. Bester Schütze auf dem Parkett war Niners-Forward Olivier Nkamhoua mit 16 Zählern.