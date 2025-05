Was für eine Dramatik! Erst in der Verlängerung des letzten Spiels entscheiden sich die Playoff-Teilnehmer. Die Basketballer von Alba Berlin zittern auf der Couch - vergeblich.

München (dpa) – Dank einer starken Aufholjagd im Schlussviertel haben sich die Basketballer von Bayern München in der Bundesliga doch noch Platz eins nach der Hauptrunde gesichert. Der Titelverteidiger rang die MHP Riesen Ludwigsburg mit 73:72 nieder und hat damit in allen entscheidenden Partien der Playoffs Heimrecht. Niels Giffey krönte acht Sekunden vor dem Ende das Comeback der Bayern mit einem Dreipunktwurf. Die Münchner lagen phasenweise bereits mit 22 Punkten zurück.

Alba Berlin verpasste dagegen den direkten Einzug in die Playoffs. Der Vizemeister hatte am letzten Spieltag spielfrei und musste von der Couch aus mit ansehen, wie die MLP Academics Heidelberg in der Verlängerung die Skyliners Frankfurt mit 84:75 niederrangen und die Berliner damit in die Play-Ins schickten.

Zwei weitere Chancen für Alba

Dort trifft Alba am Dienstag auf den Pokalsieger Syntainics MBC aus Weißenfels. Gewinnen die Berliner die Partie, stehen sie in den Playoffs und bekommen es mit dem Tabellenzweiten ratiopharm Ulm zu tun. Verliert Alba in eigener Halle gegen den MBC, treffen die Hauptstädter am Donnerstag im Kampf um den letzten Playoff-Platz auf den Sieger des Duells zwischen den EWE Baskets Oldenburg und den Rostock Seawolves.

Fest stehen bereits zwei Viertelfinalserien der Playoffs. Der Tabellen-Dritte Basketball Löwen Braunschweig trifft auf den Sechsten Würzburg Baskets, der Vierte Niners Chemnitz spielt gegen den Fünften Heidelberg.