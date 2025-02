Basketball-Weltmeister Theis wechselt aus NBA nach Monaco

Ein Basketball-Weltmeister ist zurück in Europa. Nach vielen Jahren in den USA geht es für Daniel Theis ins Fürstentum.

Monaco (dpa) – Basketball-Weltmeister Daniel Theis setzt seine Karriere bei der AS Monaco in der Euroleague fort. Der 32-Jährige unterschrieb im Fürstentum einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26.

Theis war 2017 aus Bamberg in die USA gewechselt. Dort spielte er für die Boston Celtics, die Chicago Bulls, die Houston Rockets, die Indiana Pacers, die Los Angeles Clippers und zuletzt für die New Orleans Pelicans. Erst kürzlich war er von den Pelicans zu den Oklahoma City Thunder getradet worden, der Club hatte aber keine Verwendung für ihn und löste den Vertrag mit dem Center auf.

Weiter für Deutschland

Mit der deutschen Nationalmannschaft holte Theis 2023 in Manila den WM-Titel. Bei den Olympischen Spielen von Paris zog er im vergangenen Jahr mit dem Team ins Halbfinale ein, verpasste aber die angestrebte Medaille.

Danach hatte es Spekulationen gegeben, Theis könnte seine Laufbahn im Nationalteam beenden. Doch mit Blick auf die EM im Sommer erklärte der in Salzgitter geborene Center, weiter für Deutschland spielen zu wollen.

Seine Rückkehr nach Europa ermöglicht es Theis nun sogar, am Sonntag im EM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien in Bamberg dabei zu sein. Zumindest steht der Routinier im Kader und soll am Freitag zum Team stoßen. Am Donnerstag steht für Deutschland zunächst noch das EM-Qualifikationsspiel in Montenegro an.