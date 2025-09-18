Deutschland ist Welt- und Europameister im Basketball. Im weltweiten Ranking gibt es auch nach der EM nur noch ein Team, das vor Schröder und Co. steht.

Mies (dpa) – Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich nach dem EM-Titelgewinn auch in der Weltrangliste verbessert. Das Team um Kapitän Dennis Schröder steht als amtierender Welt- und Europameister auf Platz zwei und liegt nur noch hinter Olympiasieger USA zurück. Das US-Team blieb mit deutlichem Vorsprung an der Spitze, obwohl es den Titel beim Ameri-Cup als Dritter verpasst hatte.

Deutschland entschied das EM-Finale von Riga am Sonntagabend mit 88:83 gegen die Türkei für sich und eroberte den zweiten EM-Titel nach 1993. Vor zwei Jahren hatten Schröder und sein Team in Manila auch den WM-Triumph geschafft. Der damalige Finalgegner Serbien rutschte nun in dem Ranking von Platz zwei auf drei. Das Team um NBA-Riese Nikola Jokic war bei der EM bereits im Achtelfinale ausgeschieden.

WM in Katar als nächster Höhepunkt

Im nächsten Sommer findet kein bedeutendes internationales Basketball-Turnier statt. Erst 2027 steigt in Katar die WM, für die sich auch Titelverteidiger Deutschland sportlich qualifizieren muss. Ein Jahr später steigen in Los Angeles die Olympischen Spiele. Vor einem Jahr hatten die USA in Paris vor Gastgeber Frankreich und Serbien Gold gewonnen. Deutschland war als Vierter leer ausgegangen.