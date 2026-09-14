Deutschlands Tennisstar feiert wieder einen Grand-Slam-Sieg. Der FC Bayern macht es bei Außenseiter SV Elversberg spannend. Die Basketballerinnen verpassen die erhoffte Medaille bei der Heim-WM.

Berlin (dpa) – Tennisstar Alexander Zverev gewinnt erstmals die US Open – und merkt's zunächst gar nicht. Die Heim-WM der Basketballerinnen geht ohne die erhoffte deutsche Medaille zu Ende. Der FC Bayern siegt – Bundesliga-Spitzenreiter ist aber ein anderes Team. Das waren die wichtigsten Ereignisse des Sport-Wochenendes:

Zverev triumphiert bei den US Open

Alexander Zverev schaut sich verwirrt um, guckt Richtung Anzeigetafel und reißt dann erst die Arme hoch. Nur mit einigen Momenten Verzögerung realisierte der 29-Jährige seinen großen Triumph bei den US Open. Zverev krönte sich mit einer nervenstarken Vorstellung erstmals zum Champion von New York und feierte seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Der French-Open-Sieger bezwang im Finale den Amerikaner Ben Shelton mit 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 und triumphierte als zweiter Deutscher nach Boris Becker 1989 im Männer-Einzel.

Basketballerinnen beenden Heim-WM ohne Medaille

Die deutschen Basketballerinnen verlieren das Bronze-Spiel bei der Heim-WM in Berlin. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange unterlag Vize-Europameister Spanien klar mit 58:81 (36:40) und beendete das Turnier ohne Medaille auf Platz vier. Vor 12.187 Zuschauern – darunter auch Dirk Nowitzki und Dennis Schröder – hielt Deutschland zwar besser mit als beim 53:83 zum WM-Start gegen Spanien. Für einen Sieg reichte es aber nicht. Weltmeister wurde der Topfavorit USA durch ein 97:79 gegen Frankreich.

Bayern bezwingt Elversberg mit Mühe – Freiburg an der Spitze

Branchenprimus Bayern München schrammt beim Sensations-Aufsteiger SV Elversberg knapp an einer Blamage vorbei. Der Rekordmeister kam zu einem mühevollen 2:1 (1:0) und vermied nach der Nullnummer bei Schalke 04 einen weiteren Rückschlag. Vor 9.307 Zuschauern brachte Lennart Karl die Münchner in der 26. Minute in Führung, die Maurice Krattenmacher (61.) nach dem Wechsel egalisierte. Harry Kane (72.) erlöste dann die Bayern. An der Spitze liegt das Überraschungsteam des SC Freiburg – drei Spiele, drei Siege. Auch der BVB hat drei Saisonsiege auf dem Konto – aber das schlechtere Torverhältnis gegenüber den Breisgauern.

Gladbach und Polanski trennen sich

Borussia Mönchengladbach und Eugen Polanski gehen getrennte Wege. Das teilte der nach drei Partien noch punktlose Club einen Tag nach der 0:5-Niederlage beim SC Freiburg mit. Damit ist der erste Trainerwechsel dieser Bundesliga-Saison perfekt.

WM-Spitzenreiter Antonelli gewinnt auch Madring-Premiere

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli siegt beim ersten Formel-1-Rennen auf dem neuen Kurs in Madrid. Mit seinem achten Saisonsieg baute der italienische Mercedes-Pilot seine Führung in der Gesamtwertung noch mal aus und verbesserte seine Chancen auf den ersten WM-Titel seiner Karriere. Antonellis Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell beträgt nun 81 Punkte. Der 20-jährige Italiener siegte vor Bed-Bull-Pilot Max Verstappen und Weltmeister Lando Norris im McLaren.

Spanier Mas triumphiert bei Vuelta

Enric Mas gewinnt die 82. Vuelta und sorgt für den ersten spanischen Sieg seit Alberto Contador 2014. Der 31-Jährige ließ sich auf der Schlussetappe über 112 Kilometer mit Start und Ziel in Granada den Gesamtsieg nicht mehr nehmen und triumphierte vor dem viermaligen Vuelta-Champion Primoz Roglic aus Slowenien und dem Österreicher Felix Gall. Die 21. und letzte Etappe gewann der Norweger Tobias Halland Johannessen.

Ultimate Championship: Hummels Hammer

Hammerwerfer Merlin Hummel sorgte bereits am Freitagabend für den einzigen deutschen Sieg beim neuen Leichtathletik-Event Ultimate Championship. Der Vizeweltmeister durfte sich in Budapest über ein Preisgeld in Höhe von 150.000 US-Dollar (rund 129.000 Euro) freuen. 400-Meter-Hürdenläufer Emil Agyekum verbesserte zwei Tage später in 47,10 Sekunden seinen eigenen deutschen Rekord – es reichte für Platz vier. Speerwurf-Ass Julian Weber wurde Dritter.

Rybakina gewinnt erstmals den US-Open-Titel

Jelena Rybakina aus Kasachstan triumphiert bei den US Open gegen die Belarussin Aryna Sabalenka. Im Duell der derzeit besten Tennisspielerinnen setzte sie sich im Finale mit 6:4, 5:7, 6:2 durch. Die 27-Jährige löst Sabalenka auch als Weltranglistenerste ab. Für Rybakina ist es der dritte Grand-Slam-Titel ihrer Karriere nach dem Sieg in Wimbledon 2022 und bei den Australian Open zu Beginn des Jahres.

Krawietz/Pütz verpassen Doppel-Titel bei US Open

Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz verpasst seinen ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. Das deutsche Davis-Cup-Duo verlor das Endspiel im Arthur Ashe Stadium von New York gegen Christian Harrison aus den USA und den Briten Neal Skupski mit 4:6, 6:7 (6:8). Anschließend deutete Pütz seinen Rückzug als Vollzeitprofi zum Jahresende an.

2. Liga: Hertha nicht zu stoppen – Ernüchterung in Wolfsburg

5 Spiele, 5 Siege, 15 Punkte: Hertha BSC baut seine Erfolgsserie in der 2. Bundesliga aus. Nach dem 3:1-Sieg beim Aufsteiger VfL Osnabrück ist die Stimmung bei den Berlinern prächtig. Dagegen herrscht bei einem der großen Aufstiegsfavoriten leichte Ernüchterung: Der VfL Wolfburg steht nach fünf Spieltagen mit acht Punkten nur auf dem fünften Platz der Tabelle. Beim Mitabsteiger FC St. Pauli unterlagen die Wölfe mit 0:1.

Volleyballer mit drittem Sieg im dritten Spiel

Die deutschen Volleyballer sind bei der Europameisterschaft weiter ungeschlagen. Gegen Gastgeber Rumänien gewann die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti knapp mit 3:2. Zuvor hatte die DVV-Auswahl gegen Lettland mit 3:0 und zum Auftakt gegen die Türkei mit 3:1 gewonnen.