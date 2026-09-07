Gianni Infantino will sich zur Wiederwahl stellen. Der FC Augsburg springt an die Bundesliga-Spitze. In der Formel 1 siegt Kimi Antonelli, bei den US Open zieht Alexander Zverev ins Achtelfinale ein.

Berlin (dpa) – FIFA-Präsident Gianni Infantino will trotz massiver Kritik zur Wiederwahl antreten. Der FC Bayern München patzt beim FC Schalke 04. Stattdessen ist nun der FC Augsburg Spitzenreiter in der Fußball-Bundesliga. Kimi Antonelli gelingt eine sensationelle Aufholjagd beim Formel-1-Grand-Prix in Monza. Tennisprofi Alexander Zverev hat in der dritten Runde der US Open keine Mühe. Das waren die wichtigsten Ereignisse des Sport-Wochenendes:

Trotz Kritik: FIFA-Präsident Infantino tritt zur Wahl an

Der massiv unter Druck stehende FIFA-Präsident Gianni Infantino wird sich im kommenden Jahr zur Wiederwahl stellen. Das bestätigte eine Sprecherin des Weltfußballverbands. Infantino steckt in der größten Krise seiner Ära. Besonders seine publik gewordenen und mittlerweile zurückgenommenen Pläne über die Einbindung von Investoren für zukünftige WM-Geschäfte sorgten für Entrüstung in der Fußball-Welt. Obwohl die Pläne inzwischen vom Tisch sind, bleibt Infantino umstritten. Die Europäische Fußball-Union UEFA will Infantinos Wiederwahl beim FIFA-Kongress im kommenden März verhindern.

Augsburg nach Bayern-Patzer Tabellenführer

Der FC Bayern kam am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga nicht über ein 0:0 bei Aufsteiger FC Schalke 04. Nutznießer ist der FC Augsburg, der nach dem 4:1 bei Eintracht Frankfurt erstmals in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung nach einem kompletten Spieltag innehat. Große Moral zeigte Borussia Dortmund. Der BVB gewann nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gegen die TSG Hoffenheim. Ein Debakel erlebte der Hamburger SV beim 0:5 gegen den FSV Mainz 05.

Antonelli krönt Formel-1-Aufholjagd in Monza

Der italienische Formel-1-Fahrer Kimi Antonelli legte bei seinem Heimspiel in Monza eine unglaubliche Aufholjagd hin und feierte seinen siebten Saisonsieg. Von Startplatz 19 raste er noch auf den ersten Rang. Seit 1966 Ludovico Scarfiotti im Ferrari triumphierte, hatten die Tifosi auf den Sieg eines Landsmanns in Monza warten müssen. Nun beendete Antonelli die Durststrecke. Der 20-Jährige kommt seinem ersten WM-Titel immer näher. In der Gesamtwertung hat Antonelli einen Vorsprung von 66 Punkten auf seinen Teamgefährten George Russell aus Großbritannien, weitere zehn Zähler dahinter ist Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton.

Zverev zieht ins Achtelfinale der US Open ein

Nach zwei Marathon-Matches in den ersten beiden Runden der US Open hatte Alexander Zverev in der dritten Runde deutlich weniger Mühe. Der 29-Jährige bezwang in New York Alejandro Tabilo aus Chile mit 6:2, 7:6 (7:2), 6:2 und sparte Kräfte fürs Achtelfinale. In der Runde der letzten 16 trifft Zverev am späten Montagabend Ortszeit auf den Italiener Luciano Darderi. Während Zverev noch im Turnier ist, schied in Taylor Fritz ein weiterer Top-Rivale aus. Der Amerikaner verlor überraschend gegen den Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6.

Hertha neuer Spitzenreiter in Liga zwei

Hertha BSC führt die Tabelle nach dem vierten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga an. Die Berliner gewannen zu Hause mit 2:1 gegen den 1. FC Magdeburg und sind damit nun das einzige Team, das noch ohne Punktverlust ist. Der bisherige Spitzenreiter 1. FC Nürnberg musste sich mit einem 2:2 bei Holstein Kiel begnügen und ist mit zwei Punkten Rückstand auf die Hertha Zweiter. Einen weiteren Zähler weniger hat der 1. FC Heidenheim auf dem dritten Platz. Schlusslicht ist der SV Darmstadt 98, der nach dem 0:3 beim 1. FC Kaiserslautern weiter auf den ersten Sieg in der Liga wartet.

Basketballerinnen gewinnen gegen Japan

Die deutschen Basketballerinnen haben bei der Heim-WM ihren ersten Sieg bejubelt. Nach der deutlichen Auftaktpleite gegen Spanien gewann das Team von Bundestrainer Olaf Lange in Berlin gegen Japan mit 74:58. Heute geht es für Deutschland gegen Mali ums Weiterkommen in die K.-o.-Phase. Bei einem Sieg steht die DBB-Auswahl mindestens in den Play-Ins, bei einer Niederlage droht das frühe Aus in der Gruppenphase.

Marco Brenner sorgt für deutschen Vuelta-Coup

Radprofi Marco Brenner feierte auf der 14. Etappe der Vuelta den größten Erfolg seiner Karriere. Der 24-jährige Deutsche sorgte bei der Bergankunft in Sierra de la Pandera für den ersten deutschen Etappensieg bei der Spanien-Rundfahrt seit Lennard Kämna vor drei Jahren. Der frühere deutsche Meister hatte erst im August aufhorchen lassen, als er überraschend die Polen-Rundfahrt gewann. Einen Tag nach dem Coup von Brenner entschied Klassiker-Spezialist Wout van Aert die 15. Etappe für sich.