Spontan vor den Altar: «Einfach heiraten» im Mai

Spontan heiraten ohne viel Planung? Das ermöglicht ein Angebot der evangelischen Kirche in Hessen und Rheinland-Pfalz. Was steckt dahinter?

Kassel (dpa) – Spontan kirchlich heiraten? Das ist am 24. und 25. Mai in verschiedenen Gemeinden der evangelischen Kirche in Hessen und Rheinland-Pfalz möglich. An fast 30 Orten können Paare ohne vorherige Planung «einfach heiraten» oder sich segnen lassen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) und der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

«Wir wissen, dass kirchliche Trauungen vielen Paaren nach wie vor wichtig sind. Dass wir diesem Bedürfnis mit solchen niedrigschwelligen Angeboten entgegenkommen, damit Menschen ihre Beziehung unter Gottes Segen stellen können, finde ich großartig», sagt Christiane Tietz, Kirchenpräsidentin der EKHN. Mit dem Angebot könne die Kirche Menschen eine Hochzeit ermöglichen, für die der organisatorische Aufwand abschreckend wirke. Willkommen seien alle Paare, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität.

Keine vorherige Anmeldung nötig

Bereits im vergangenen Jahr gab es das Angebot an einzelnen Standorten. Nach Angaben der EKKW und der EKHN hätten sich insgesamt über 100 Paare trauen und segnen lassen – unter anderem in Idstein und Marburg. Aufgrund der hohen Nachfrage wolle man das Angebot in diesem Jahr ausbauen, heißt es weiter. Paare in Hessen können sich zum Beispiel in Fulda, Hanau oder Kassel trauen lassen. In Rheinland-Pfalz wird es das Angebot unter anderem in Mainz und Hachenburg geben.

Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Für einen Segen der Partnerschaft müssen Paare nichts mitbringen. Für die kirchliche Trauung sollten jedoch die standesamtliche Eheurkunde, ein Nachweis über die Mitgliedschaft in der evangelischen Kirche von mindestens einem Partner und die Personalausweise mitgebracht werden. Als Erinnerung erhalten die Paare vor Ort eine Urkunde.