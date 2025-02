Spitzenreiter Köln stolpert in Magdeburg

Magdeburg (dpa) – Spitzenreiter 1. FC Köln ist nach zuletzt drei Siegen nacheinander in der 2. Fußball-Bundesliga ins Straucheln geraten. Beim heimschwachen 1. FC Magdeburg unterlagen die Rheinländer mit 0:3 (0:0). Daniel Heber (73. Minute) traf vor 27.055 Zuschauern in der ausverkauften Avnet-Arena per Kopf zur Führung des Heimteams. Mohammed El Hankouri (79.) erhöhte, Samuel Loric (90.+2) sorgte für den Endstand.

Damit schob sich der FCM bis auf zwei Zähler an Köln heran und ist punktgleich hinter dem Hamburger SV Dritter. Die Magdeburger beendeten ihre Heimmisere, sie waren saisonübergreifend 15 Partien ohne Sieg vor eigenem Publikum geblieben. Der zuvor letzte Heimsieg gelang am 24. Februar 2024.

Die Kölner um Trainer Gerhard Struber kamen gut in die Partie, dominierten und hatten vor allem im Mittelfeld die Kontrolle übers Spiel. Ein Treffer von Magdeburgs Alexander Ahl-Holmström (18.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

Spiel unterbrochen

Nach dem Wechsel musste die Partie in der 50. Minute nach Abbrennen von Pyrotechnik aus dem FCM-Lager kurzzeitig unterbrochen werden, da die Sicht unzureichend war. In der Schlussphase verwertete Magdeburg dann seine Chancen: Heber verwertete per Kopf einen Freistoß von Baris Atik. El Hankouri staubte ab, Loric sorgte endgültig für die Entscheidung.