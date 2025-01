Spitzenreiter Atlético blamiert sich bei Aufsteiger Leganés

Madrid (dpa) – Tabellenführer Atlético Madrid hat eine überraschende Niederlage in der spanischen Fußballmeisterschaft kassiert. Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone verlor am 20. Spieltag bei Aufsteiger CD Leganés aus dem Großraum Madrid. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Matija Nastasic kurz nach dem Seitenwechsel in der 48. Minute.

Es war die erste Niederlage für Atlético nach zuvor wettbewerbsübergreifend 15 Siegen in Serie. In der Tabelle könnte Real Madrid am Sonntag am Stadtrivalen wieder vorbeiziehen. Die Königlichen haben einen Punkt weniger und spielen daheim gegen UD Las Palmas.

Am kommenden Dienstag tritt dann der deutsche Meister Bayer Leverkusen zum Champions-League-Duell bei Atlético an.