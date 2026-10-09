Ein zu kleiner Ball, chemisch riechendes Material oder verschluckbare Kleinteile können für Hunde gefährlich werden. Worauf Halter achten sollten, damit aus Spielspaß kein Risiko wird.

Wiesbaden (dpa/tmn) – Ob quietschend, flauschig oder robust: Die Auswahl bei Hundespielzeug ist groß. Doch nicht alles ist für Vierbeiner geeignet. Der Zentralverband der Heimtierbranche (ZZF) erklärt, worauf es beim Kauf ankommt und wie sich Gefahren vermeiden lassen.

1. Das Spielzeug muss zum Hund passen

Was zum Kauen, Schnüffeln oder Jagen? Hunde haben unterschiedliche Vorlieben. Wer verschiedene Spielzeuge ausprobiert, findet heraus, was dem eigenen Vierbeiner Spaß macht.

Wichtig ist, dass das Spielzeug zur Größe des Hundes passt: Es sollte sich gut ins Maul nehmen lassen, aber nicht so klein sein, dass es verschluckt werden könnte. Ein zu kleiner Ball etwa kann in den Rachen rutschen und dort die Atemwege versperren.

2. Auf Material und Verarbeitung achten

Beim Material lohnt es sich, genauer hinzuschauen. So können im Hundespielzeug aus PVC Weichmacher enthalten sein, die durch Speichel freigesetzt werden und in den Körper gelangen. Verschluckt der Hund abgebissene Teile, kann Ersticken oder ein Darmverschluss die Folge sein.

Der ZZF rät deshalb, zu robusten Produkten aus Naturkautschuk zu greifen oder zu Materialien, die schadstoffgeprüft und phthalatfrei sind. Riecht das Spielzeug stark nach Chemie oder färbt es ab, sollte man lieber die Finger davon lassen.

Nähte und verklebte Stellen sollten gut verarbeitet sein und Kleinteile fest sitzen, damit sie nicht verschluckt werden. Bei Kauspielzeug gilt: Zu weiche Materialien zerbeißt der Hund schnell, zu harte können schädlich für die Zähne sein. Das Material sollte beim Kauen etwas nachgeben, aber sich nicht gleich in alle Einzelteile auflösen.

3. Spielzeug regelmäßig überprüfen und erneuern

Hundespielzeug muss einiges aushalten. Deshalb lohnt sich ein regelmäßiger Check: Hat es Risse, scharfe Kanten oder lösen sich einzelne Teile und Fasern? Dann sollte es weg. Neues Spielzeug sollte zunächst immer unter Aufsicht ausprobiert werden, bevor man den Hund allein damit spielen lässt.