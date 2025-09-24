Was passiert, wenn cremiger Joghurt, knackige Granatapfelkerne und würzige Linsen auf Auberginen treffen? Damit zeigt Food-Bloggerin Julia Uehren, wie aufregend einfaches Gemüse sein kann.

Köln (dpa/tmn) – Es gibt Gerichte, die alles vereinen, was einen perfekten Wohlgeschmack zaubert und so Essen erst spannend macht: Süße, Säure, Bitterkeit und Umami – dazu ein Spiel mit verschiedenen Texturen und Temperaturen, von cremig bis knackig, von heiß bis erfrischend kühl.

Ein Beispiel für so ein Gericht sind diese geschmorten Auberginen. Sie garen so lange im Ofen, bis ihr Fruchtfleisch fast zergeht. Die hohe Hitze dabei kann die Aubergine dabei gut vertragen und erhält so ganz köstliche Röstaromen. Der Geschmack wird durch ein wenig Olivenöl und Sojasoße noch mal verstärkt.

Der Linsensalat ist für sich genommen schon ein Highlight: kräftig-nussige Belugalinsen treffen auf würzige Lauchzwiebeln, Sellerie und frische Kräuter. Ein Zitronendressing mit einem Hauch orientalischer Gewürze rundet das Ganze ab.

Schließlich bringt cremiger Joghurt Harmonie in die Aromenvielfalt, während knackige Granatapfelkerne immer wieder kleine, erfrischende Akzente setzen – ein überraschender Kontrast, der den Genuss perfekt macht. Und so geht's:

Zutaten für 4 Portionen

4 Auberginen

270 ml Olivenöl

Salz

200 g Belugalinsen

3 Lauchzwiebeln

1 Stange Sellerie

15 g Koriander (frisch)

20 g Petersilie (glatt)

1 Bio-Zitrone

1/2 Zehe Knoblauch (klein)

1/2 TL Fenchelsamen

1/2 TL Korianderpulver

1/2 TL Kreuzkümmelpulver

1 TL Zucker

1 TL Chilipulver (optional)

Pfeffer

120 ml Sojasoße

300 g Griechischer Joghurt

2 EL Sesamkörner (geröstet)

80 g Granatapfelkerne

Zubereitung:

Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen.

Auberginen halbieren und mit der Schnittfläche nach oben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Die Schnittfläche mit einem scharfen Messer kreuzweise einschneiden, mit Olivenöl beträufeln (ca. 1 EL pro Aubergine) und salzen. Die Auberginen im Backofen ca. 30 – 40 Minuten backen, bis sie kräftig gebräunt sind. Parallel die Linsen in der dreifachen Menge Wasser ca. 30 Minuten bissfest kochen. Lauchzwiebeln, Sellerie, Koriander, Petersilie und Zitrone waschen. Von den Lauchzwiebeln die Wurzel und den dunkelgrünen Teil wegschneiden. Die Lauchzwiebeln dann der Länge nach vierteln und fein schneiden. Vom Sellerie das holzige Ende wegschneiden und den Sellerie möglichst fein würfeln. Die Kräuter trockenschütteln, die Blätter von den Stängeln zupfen und die Blätter grob hacken. Von der Zitrone die Schale fein abreiben, den Saft auspressen. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse in ein kleines Schälchen drücken. Fenchelsamen fein mörsern und dazugeben. Mit Zitronensaft, Zitronenabrieb und ca. 6 EL Olivenöl verquirlen. Korianderpulver, Kreuzkümmelpulver und Zucker unterrühren. Kräftig mit Salz und Pfeffer (und optional mit Chilipulver) würzig. Die Linsen nach dem Kochen in einem Sieb unter kaltem Wasser abspülen und gut abtropfen lassen. Die Linsen dann in einer Schüssel mit Sellerie, Lauchzwiebeln, Kräutern und dem Dressing vermengen. Ca. 15 Minuten ziehen lassen. Die Auberginen im Backofen ggf. noch mal ca. 4 Minuten unter dem Grill knusprig braun backen. Aus dem Ofen nehmen, die Sojasoße mit ca. 4 EL Olivenöl vermengen und die heißen Auberginen damit bestreichen. Die Auberginen auf die Teller legen, den Linsensalat noch einmal durchrühren und auf die Auberginen verteilen. An die Seite pro Portion ca. 2 EL Joghurt geben und das Gerichte mit Granatapfelkernen und Sesamkörnern servieren.

Mehr Rezepte unter https://loeffelgenuss.de/